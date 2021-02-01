Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В поединке 21-го тура английской Премьер-лиги Лестер потерпел сенсационное поражение от Лидс Юнайтед на своем поле со счетом 1:3.

Несмотря на ничейный счет по итогам первого тайма, после перерыва подопечным Марсело Бьелсы удалось дважды поразить ворота соперника и обеспечить три набранные очка в своей актив.

Смотрите видео голов и обзор матча Лестер — Лидс:

Лестер — Лидс 1:3

Голы: Барнс, 12 — Даллас, 15, Бемфорд, 70, Харрисон, 84

Лестер: Шмейхель, Кастань (Рикарду Перейра, 37), Фофана (Ундер, 80), Эванс, Джастин, Тилеманс, Олбрайтон (Сеюнджю, 46), Барнс, Мэддисон, Перес, Менди.

Лидс: Мелье, Эйлинг, Стрейк, Купер, Даллас, Харрисон, Филлипс, Алиоски, Рафинья (Элдер Кошта, 80), Бэмфорд, Родриго (Клих, 21).

Предупреждения: Эйлинг, Даллас, Клих.