Англия

"Шершни" усилились сыном легендарного нападающего.

Уотфорд оформил переход Митчелла Бергкампа, сына легендарно нападающего Денниса Бергампа, сообщает Evening Standard.

"Шершни" подписали с 22-летним футболистом шестимесячный контракт с возможностью продления.

Ранее Митчелл Бергкамп девять месяцев провел в нидерландской команде Алмере Сити.

Отметим, что в составе Уотфорда уже есть два сына бывших известных футболистов — Маурисио Почеттино и Денниса Уайза.

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