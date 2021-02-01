"Шершни" усилились сыном легендарного нападающего.
Митчелл и Деннис Бергкампы
01 февраля 2021, 18:59
Уотфорд оформил переход Митчелла Бергкампа, сына легендарно нападающего Денниса Бергампа, сообщает Evening Standard.
"Шершни" подписали с 22-летним футболистом шестимесячный контракт с возможностью продления.
Ранее Митчелл Бергкамп девять месяцев провел в нидерландской команде Алмере Сити.
Отметим, что в составе Уотфорда уже есть два сына бывших известных футболистов — Маурисио Почеттино и Денниса Уайза.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.