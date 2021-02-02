Мерсисайдский клуб усилил линию атаки перед закрытием трансферного окна.
Джошуа Кинг, Getty Images
02 февраля 2021, 10:04
Непосредственно перед закрытием зимнего трансферного окна английский Эвертон сообщил о подписании контракта с норвежским нападающим Борнмута Джошуа Кингом.
Стоит напомнить, что ранее этот форвард, по мнению СМИ, входил в планы по обмену игроками между "вишнями" и Саутгемптоном, однако в последний момент предложение "ирисок" показалось футболисту более выгодным и перспективным.
Вызывают вопросы лишь сроки соглашения для 29-летнего игрока — всего полгода, при сумме отступных в адрес команды из Чемпионшипа, по данным отдельных источников, в размере скоромного 1 млн евро.
В текущем сезоне Кинг успел провести 14 матчей (755 минут) за свой клуб, оформив три результативных удара и две голевые передачи.