Англия

Прошлой зимой было потрачено 230 миллионов фунтов стерлингов.

Сегодня в английской Премьер-лиге закрылось зимнее трансферное окно, по итогам которого, клубы АПЛ потратились на 84,2 миллиона фунтов стерлингов. Об этом сообщает Sky Sports.

Самая крупная сделка — это переход нападающего Амада Траоре из Аталанты в Манчестер Юнайтед за 37 млн. Однако стоит учесть, что эта сделка была согласована еще прошлым летом.

За зимнее ТО было зафиксировано всего лишь 12 полноценных трансферов. Самая крупная сделка — это переход полузащитника Марселя Моргана Сансона в Астон Виллу за 15,5 млн.

Также отмечается, что показатель в 84,2 млн значительно меньше того, который был зафиксирован в прошлое январское окно, когда сумма переходов составила 230 млн. Рекорд зимнего ТО был установлен зимой 2018 года — 430 млн.

Отмечается, что такое резкое падение расходов на трансферы связано с влиянием пандемии коронавируса, а также с новыми иммиграционными правилами после Брексита.