Англия

Француз усилит линию полузащиты английского клуба.

Ранее на Football.ua сообщалось, что Астон Вилла и Марсель договорились о переходе Моргана Сансона.

Сегодня же Астон Вилла на своем официальном сайте объявила о подписании 26-летнего полузащитника. Контракт француза со "львами" рассчитан на четыре с половиной года.

Прежде чем присоединиться к Марселю в январе 2017 года, Сансон выступал за Ле-Ман и Монпелье.

В нынешнем сезоне Морган провел 19 поединков во всех турнирах, в которых смог забить два мяча и отдать три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Астон Вилла может побороться за Алекса Тейшейру с донецким Шахтером и Бенфикой.