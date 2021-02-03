Англия

Крейг Поусон показал неоднозначную красную карточку в матче 22-го тура чемпионата Англии.

Арсенал потерпел гостевое поражение от Вулверхэмптона в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги со счетом 1:2, при этом подопечные Микеля Артеты были вынуждены доигрывать поединок вдевятером.

Первое удаление заработал центральный защитник Давид Луис в концовке первого тайма, а уже на 72-й минуте встречи главный арбитр Крейг Поусон показал красную карточку голкиперу Арсенала Бернду Лено.

Как сообщает The Athletic, "канониры" намерены подать апелляцию на удаление Давида Луиса в моменте с назначенным пенальти в пользу Вулверхэмптона за минимальный контакт с соперником.

Бывший арбитр Премьер-лиги Марк Клаттенбург придерживается такой же позиции. Он согласился с назначением пенальти, но наказание по отношению к Давиду Луису посчитал ошибкой со стороны Поусона. Вот что он написал для издания Daily Mail:

"Луис действительно пытался избежать столкновения с Виллианом Жозе. Это был случайный фол, который должен наказываться назначенным пенальти и желтой карточкой. Рефери Крейг Поусон и ассистент VAR Джон Мосс ошиблись в данном эпизоде".

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