"Ириски" набрали три очка в непростом выездном поединке.
Лидс - Эвертон, getty images
03 февраля 2021, 23:25
Эвертон отправился в гости к Лидс Юнайтед в рамках поединка 22-го тура чемпионата Англии и добился победы.
"Ириски" открыли счет усилиями Сигурдссона уже в дебюте встречи и смогли развить преимущество под занавес тайма. Хозяева забили в начале второго тайма, но на большее их не хватило.
Лидс — Эвертон 1:2
Голы: Рафинья, 48 — Сигурдссон, 9, Калверт-Льюин, 41
Лидс: Меслье — , Эйлинг, Стрейк, Купер, Даллас — Клих (Робертс, 69), Филлипс, Алиоски (Эрнандес, 78), Харрисон (Элдер Кошта, 87), Рафинья — Бэмфорд.
Эвертон: Ольсен — Мина, Годфри, Холгейт, Динь — Дукуре, Сигурдссон, Андре Гомеш — Ивоби (Кинг, 87), Калверт-Льюин, Ришарлисон (Кин, 80).
Предупреждения: Харрисон, Эйлинг — Холгейт