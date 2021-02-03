Англия

"Ириски" набрали три очка в непростом выездном поединке.

Эвертон отправился в гости к Лидс Юнайтед в рамках поединка 22-го тура чемпионата Англии и добился победы.

"Ириски" открыли счет усилиями Сигурдссона уже в дебюте встречи и смогли развить преимущество под занавес тайма. Хозяева забили в начале второго тайма, но на большее их не хватило.

Лидс — Эвертон 1:2

Голы: Рафинья, 48 — Сигурдссон, 9, Калверт-Льюин, 41

Лидс: Меслье — , Эйлинг, Стрейк, Купер, Даллас — Клих (Робертс, 69), Филлипс, Алиоски (Эрнандес, 78), Харрисон (Элдер Кошта, 87), Рафинья — Бэмфорд.

Эвертон: Ольсен — Мина, Годфри, Холгейт, Динь — Дукуре, Сигурдссон, Андре Гомеш — Ивоби (Кинг, 87), Калверт-Льюин, Ришарлисон (Кин, 80).

Предупреждения: Харрисон, Эйлинг — Холгейт