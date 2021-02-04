Англия

До одного из "летучих голландцев" бразильцу предстоит пройти еще очень долгий путь.

Выездной поединок в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги против Бернли Манчестер Сити провел на высоком уровне, благодаря чему праздновал итоговую победу со счетом 2:0.

Помимо укрепления лидерских позиций команды в национальном первенстве, данная встреча принесла также и повод для бразильского голкипера "горожан" Эдерсона установить персональный рекорд по количеству "сухих" матчей в АПЛ кряду. Таковых у стража ворот набралось на данный момент уже пять.

Подобный результат, как сообщает портал Gracenote, позволил вратарю Манчестер Сити присоединится к своему соотечественнику из Ливерпуля — Алиссону Беккеру, в числе топ-5 вратарей с наиболее продолжительной серией матчей без пропущенных голов.

У Эдерсона, Алиссона, Петера Чеха и Пепе Рейны данных поединков набралось по восемь, а над ними гордо возвышается легендарный Эдвин ван дер Сар с 14-ю "сухими" встречами.

В 25-и матчах текущего сезона Эдерсон 13 раз сохранял свои ворота в неприкосновенности, а увеличить серию он будет иметь шанс в гостевой игре против Ливерпуля, которая состоится 7 февраля.