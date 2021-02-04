Англия

Главный тренер "горожан" дал комментарий после победы над Бернли.

Манчестер Сити отправился в гости к Бернли в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги, где одержал уверенную победу.

Хосеп Гвардиола отметил, что нужно смотреть лишь на себя, не обращая внимание на конкурентов.

"Мы должны просто делать свою работу. Думать о других командах — большая ошибка. Когда мы были на 12-м месте, мы думали: "Забудьте о Премьер-лиге, сможем ли мы попасть в Лигу Европы в следующем сезоне?.

Дело не в серии игр, не в статистике. Всегда важна только следующая игра", — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

Отметим, что Манчестер Сити опережает Манчестер Юнайтед на три балла, имея игру в запасе.