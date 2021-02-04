Англия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка 22-го тура английской Премьер-лиги.

В рамках 22-го тура английской Премьер-лиги действующий чемпион страны намеревался за счет успеха в противостоянии против Брайтона отыграться за недавнюю домашнюю осечку в игре против Бернли (0:1), однако вновь минимально уступил на Энфилде. Решающий удар "чаек" пришелся на 56-ю минуту, когда полузащитник Стивен Альсате пробил из пределов штрафной (0:1).

Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:

Ливерпуль —0:1

Гол: Альсате, 56

Ливерпуль: Келлехер — Александер-Арнолд, Филлипс, Хендерсон, Робертсон — Тиаго Алькантара, Вейналдум (Окслейд-Чемберлен, 64), Милнер — Шакири (Ориги, 64), Салах, Фирмино (Джонс, 79).

Брайтон: Санчес — Данк, Уэбстер, Берн, Уайт — Марч (Лаллана, 67), Биссума, Альсате, Гросс — Троссард (Зекири, 87), Мопе (Коннолли, 83).

Предупреждение: Вейналдум.