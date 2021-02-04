Англия

Англичанин отметился двумя голами в ворота Астон Виллы в своем первом матче за "молотобойцев".

В поединке 22-го тура английской Премьер-лиги Вест Хэм уверенно разобрался с Астон Виллой, одержав гостевую победу со счетом 3:1.

Главным героем этой встречи стал полузащитник Джесси Лингард, который оформил дубль в ворота соперника в своем дебютном матче за "молотобойцев".

Стоит отметить, что 28-летний англичанин, права на которого принадлежат Манчестер Юнайтед, стал лишь вторым игроком в истории Вест Хэма, которому удалось записать на свой счет два мяча в поединке АПЛ в своем дебюте за лондонский клуб.

Так, Лингарду удалось повторить достижение Тревора Синклера, который в своем первом матче за "молотобойцев" в Премьер-лиге сумел оформить дубль. Произошло это в январе 1998 года в поединке против Эвертона.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Астон Вилла — Вест Хэм вы можете на Football.ua.

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