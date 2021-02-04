Стали известны стартовые составы команд перед лондонским дерби.
Тимо Вернер, getty images
04 февраля 2021, 21:21
Сегодня состоится матч 22 тура АПЛ между Тоттенхэмом и Челси. Стали известны стартовые составы команд:
Тоттенхэм: Льорис — Орье, Алдервейрелд, Дайер, Дэвис — Хейбьерг, Сиссоко — Бергвейн, Ндомбеле, Сон — Винисиус.
Запасные: Харт, Бэйл, Доэрти, Ламела, Лукас, Родон, Санчес, Танганга, Уинкс.
Челси: Менди — Аспиликуэта, Силва, Рюдигер — Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо — Маунт, Хадсон-Одои — Вернер.
Запасные: Кепа, Абрахам, Жиру, Зиеш, Канте, Кристенсен, Пулишич, Чилуэлл, Эмерсон.
Лондонское дерби начнется в 22:00 по киевскому времени. Football.ua ведет онлайн-трансляцию.