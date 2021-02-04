Сегодня состоится матч 22 тура АПЛ между Тоттенхэмом и Челси. Стали известны стартовые составы команд:

Тоттенхэм: Льорис — Орье, Алдервейрелд, Дайер, Дэвис — Хейбьерг, Сиссоко — Бергвейн, Ндомбеле, Сон — Винисиус.

Запасные: Харт, Бэйл, Доэрти, Ламела, Лукас, Родон, Санчес, Танганга, Уинкс.

Челси: Менди — Аспиликуэта, Силва, Рюдигер — Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо — Маунт, Хадсон-Одои — Вернер.

Запасные: Кепа, Абрахам, Жиру, Зиеш, Канте, Кристенсен, Пулишич, Чилуэлл, Эмерсон.

Лондонское дерби начнется в 22:00 по киевскому времени. Football.ua ведет онлайн-трансляцию.