Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Тоттенхэм - Челси, Getty Images
05 февраля 2021, 06:23
Тоттенхэм потерпел минимальное поражение от Челси в рамках центрального поединка 22-го тура английской Премьер-лиги.
Победителя противостояния двух лондонских команд определил единственный гол Жоржиньо в первом тайме благодаря реализованному пенальти, который позволил "пенсионерам" набрать суммарно семь очков в трех матчах под руководством нового главного тренера Томаса Тухеля.
Смотрите видео гола и обзор матча Тоттенхэм — Челси:
Тоттенхэм – Челси 0:1
Голы: Жоржиньо (пен), 24.
Тоттенхэм: Льорис — Орье, Алдервейрелд, Дайер, Дэвис — Хейбьерг, Сиссоко – Бергвейн (Моура, 69), Ндомбеле (Ламела, 69), Сон — Винисиус.
Челси: Менди — Аспиликуэта, Силва (Кристенсен, 35), Рюдигер — Джеймс, Жоржиньо, Ковачич (Канте, 74), Алонсо — Маунт, Хадсон-Одои (Пулишич, 64) — Вернер.
Предупреждения: Алдервейрелд, 50 – Пулишич, 80, Канте, 81, Аспиликуэта, 88.