Тоттенхэм потерпел минимальное поражение от Челси в рамках центрального поединка 22-го тура английской Премьер-лиги.

Победителя противостояния двух лондонских команд определил единственный гол Жоржиньо в первом тайме благодаря реализованному пенальти, который позволил "пенсионерам" набрать суммарно семь очков в трех матчах под руководством нового главного тренера Томаса Тухеля.

Смотрите видео гола и обзор матча Тоттенхэм — Челси:

Тоттенхэм – Челси 0:1

Голы: Жоржиньо (пен), 24.

Тоттенхэм: Льорис — Орье, Алдервейрелд, Дайер, Дэвис — Хейбьерг, Сиссоко – Бергвейн (Моура, 69), Ндомбеле (Ламела, 69), Сон — Винисиус.

Челси: Менди — Аспиликуэта, Силва (Кристенсен, 35), Рюдигер — Джеймс, Жоржиньо, Ковачич (Канте, 74), Алонсо — Маунт, Хадсон-Одои (Пулишич, 64) — Вернер.

Предупреждения: Алдервейрелд, 50 – Пулишич, 80, Канте, 81, Аспиликуэта, 88.