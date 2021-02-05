Англия

Бразилец выбыл из игры на некоторое время.

Главный тренер лондонского Челси Томас Тухель заявил, что центрбек клуба Тиаго Силва получил повреждение.

"Ему будет сложно восстановиться к следующему матчу, поскольку до него осталось всего два дня. Пока слишком рано говорить о точном диагнозе.

Я видел его мельком с большой повязкой на ноге. Завтра мы проведем более детальное обследование, но пока его выход на поле в воскресенье находится под большим сомнением", — сказал Тухель официальному сайту.

Отметим, что в воскресенье, 7-го февраля Челси сыграет против Шеффилда в рамках АПЛ.

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