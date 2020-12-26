Англия

Футболист рассказал об амбициях играть на высоком уровне.

Защитник лондонского Челси Тиаго Силва признался, что мечтает сыграть за сборную Бразилии на чемпионате мира-2022 года в Катаре.

"У меня есть амбиции продолжать показывать хорошие результаты здесь, в Челси. Я выбрал этот клуб, чтобы продолжать выступать на очень высоком уровне. Конечно, я полон амбиций продолжать упорно трудиться, чтобы сыграть на следующем чемпионате мира. Этот чемпионат мира будет особенным, непохожим на все остальные".

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"Я надеюсь, что у меня будет возможность поехать туда, но пока я должен продолжать работать клубном уровне и продолжать побеждать в квалификационных матчах своей сборной, чтобы пройти отбор на чемпионат мира. Люди многое говорят о чемпионате мира, но сначала нужно пройти квалификацию", — сказал Силва в интервью пресс-службе "синих".

Отметим, что перед чемпионатом мира-2022 года на сборную Бразилии ждет Копа Америка-2021. Команда выступит на этом турнире резервным составом.

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