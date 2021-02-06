Англия

Football.ua представляет вашему вниманию анонс матча 23-го тура чемпионата Англии.

Европейские чемпионаты продолжаются, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в матче 23-го тура Премьер-лиги Манчестер Юнайтед примет на своем поле Эвертон.

Манчестер Юнайтед — Эвертон

Суббота, 6 февраля, 22:00. Олд Траффорд, Манчестер. Главный арбитр — Джонатан Мосс. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Сумев справиться с кризисом, который наблюдался еще на старте текущего сезона, Манчестер Юнайтед удалось благодаря ряду положительных результатов вернуться в зону Лиги чемпионов и начать претендовать на первую строчку в турнирной таблице. Правда, поражение от Шеффилд Юнайтед и нулевая ничья с лондонским Арсеналом позволили Манчестер Сити опередить непримиримого соперника в турнирной таблице и обеспечить себе отрыв в три очка при одном матче в запасе.

Впрочем, отставание "красных дьяволов" от подопечных Хосепа Гвардиолы нельзя назвать критичным. В этой кампании лидер неоднократно сдавал свои позиции, а статус фаворита на чемпионство обретала совершенно другая команда. Команда Солскьяера в прошлом туре со счетом, мягко говоря, разбила обескровленный Саутгемптон со счетом 9:0, который добили еще и два удаления, но у будущего соперника манкунианцев таких кадровых проблем не наблюдается.

После необъяснимого поражения от Ньюкасла в рамках 21-го тура, футболистам Эвертона удалось реабилитироваться за эту неудачу в противостоянии с Лидсом. "Павлины" всячески сохраняли интригу и пытались избежать поражения в один мяч, но во второй половине встречи коллективу Карло Анчелотти удалось сдержать натиск соперника.

К слову, нападающий "ирисок" Калверт-Льюин наконец-то прервал свою безголевую серию в английской Премьер-лиге, которая продлилась семь матчей кряду, а Эвертон продолжает гонку за попадание в еврокубки по итогам сезона, располагаясь на седьмой строчке в турнирной таблице.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Оле-Гуннара Солскьяера. Так, на победу Манчестер Юнайтед предлагается коэффициент 1,55, тогда как потенциальный успех Эвертон оценивается показателем 6,30. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,30.

Не сыграют: Джонс — Аллан, Гбамен, Нкунку.

Под вопросом: Кавани — Пикфорд, Делф.