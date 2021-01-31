Германия

Англичанин продолжит карьеру в Бундеслиге.

Байер на своем официальном сайте объявил о подписании крайнего нападающего Демарая Грея из Лестера.

24-летний англичанин подписал с новым клубом контракт, который буде рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне Грей окончательно оказался вне первой команды "лис", проведя за нее всего два поединка во всех турнирах.

По данным Transfermarkt, трансфер Демарая обошелся Байеру в три миллиона евро.

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