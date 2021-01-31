Англичанин продолжит карьеру в Бундеслиге.
Демарай Грей, ФК Байер
31 января 2021, 19:20
Байер на своем официальном сайте объявил о подписании крайнего нападающего Демарая Грея из Лестера.
24-летний англичанин подписал с новым клубом контракт, который буде рассчитан до июня 2022 года.
В текущем сезоне Грей окончательно оказался вне первой команды "лис", проведя за нее всего два поединка во всех турнирах.
По данным Transfermarkt, трансфер Демарая обошелся Байеру в три миллиона евро.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.