Англия

"Зимнему" новичку команды Солскьяера не понадобилась адаптация в новых условиях.

Переход ивуарийского нападающего Амада Диалло Траоре из бергамаской Аталанты в английский Манчестер Юнайтед в зимнее трансферное окно был очевидным шагом на перспективу со стороны "Красных дьяволов".

Для обеспечения как можно более комфортной адаптации в новых условиях для юного футболиста, клуб решил перевести его на время в резервную команду возрастом до 23-х лет. Однако, уже с первых матчей оказалось, что игрок спокойно привык к новым для себя условиям, и уже начал приносить результат.

В своем дебютном матче, который пришелся на принципиальное противостояние с одногодками из Ливерпуля, игрок отметился двумя забитыми мячами, благодаря чему его команда победила со счетом (6:3). А уже в следующем поединке, против Блэкберна — лидера АПЛ 2, Диалло пришлось на своих плечах вытаскивать команду, которая уступала со счетом 2:4.

Итоговый счет — 6:4 в пользу "Красных дьяволов", а на счету Амада оказались три голевые передачи и один результативный удар.

Таким образом, на счету ивуарийца в двух сыгранных поединках оказались по три гола и ассиста, а его команда поднялась на шестую строчку турнирной таблицы, набрав 21 очко.

Следующая матч Манчестер Юнайтед U23 сыграет дома против лондонского Арсенала.