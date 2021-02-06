Англия

"Святые" потерпели четвертое поражение подряд в АПЛ.

Завершился поединок 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором Саутгемптон отправился в гости к Ньюкаслу и потерпел четвертое поражение подряд.

Благодаря дублю Альмирона (изначально один из его голов записали в качестве автогола Беднарека), а также взятию ворот в исполнении Джо Уиллока, "сороки" удержали победные для себя счет — 3:2. Не помогло Саутгемптону избежать поражения даже удаление в стане соперника на 50-й минуте.

Стоит отметить, что для Уиллока этот матч стал дебютным в футболке Ньюкасла, однако ему удалось отметиться голом уже после 16-ти минут проведенных на поле. Также в своем дебюте за Саутгемптон забил Такуми Минамино.

Ньюкасл — Саутгемптон 3:2

Голы: Уиллок, 16, Альмирон, 26, 45+4 — Минамино, 30, Уорд-Прауз, 48

Ньюкасл: Дарлоу, Манкильо (Крафт, 24), Шер, Льюис, Хэйден, Уиллок, Альмирон, Хендрик, Шелви, Сен-Максимен (Дамметт, 67), Уилсон (Жоэлинтон, 36).

Саутгемптон: Маккарти, Беднарек, Вестергор, Стивенс (Нлундулу, 81), Бертран, Редмонд, Уорд-Прауз, Ромеу, Минамино, Адамс, Ингз.

Предупреждения: Хендрик, Крафт, Дарлоу — Беднарек.

Удаление: Хендрик, 50.