Арбитр ошибочно удалил Томаша Соучека в матче с Фулхэмом.
Майк Дин, Getty Images
06 февраля 2021, 22:53
Фулхэм сыграл в нулевую вничью с Вест Хэмом в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги.
Несмотря на то, что мы не увидели голов, без обсуждаемых эпизодов данное противостояние не обошлось.
Главный арбитр встречи Майк Дин под самый конец встречи удалил с поля полузащитника "молотобойцев" Томаша Соучека за неумышленный удар локтем соперника.
Так, в текущем сезоне Майк Дин показал шесть красных карточек в английской Премьер-лиге. Это больше, чем любой другой рефери АПЛ.
В прошлом туре Дин удалил двух игроков Саутгемптона в матче против Манчестер Юнайтед. Красную карточку Беднарека впоследствии отменили.
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