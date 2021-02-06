Англия

Арбитр ошибочно удалил Томаша Соучека в матче с Фулхэмом.

Фулхэм сыграл в нулевую вничью с Вест Хэмом в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги.

Несмотря на то, что мы не увидели голов, без обсуждаемых эпизодов данное противостояние не обошлось.

Главный арбитр встречи Майк Дин под самый конец встречи удалил с поля полузащитника "молотобойцев" Томаша Соучека за неумышленный удар локтем соперника.

Так, в текущем сезоне Майк Дин показал шесть красных карточек в английской Премьер-лиге. Это больше, чем любой другой рефери АПЛ.

В прошлом туре Дин удалил двух игроков Саутгемптона в матче против Манчестер Юнайтед. Красную карточку Беднарека впоследствии отменили.

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