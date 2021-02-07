Англия

Бразильский хавбек может стать ассистентом Хосепа Гвардиолы.

Полузащитнику Манчестер Сити Фернандиньо предложили войти в тренерский штаб "горожан", которым управляет Хосеп Гвардиола.

35-летний бразилец выступает за Манчестер Сити с 2013 года. Его действующий контракт заканчивается предстоящим летом и у него есть несколько вариантов продолжения карьеры, в том числе предложение от бразильского Атлетико Минейро.

"Вокруг Фернандиньо много слухов, потому что у него заканчивается контракт. Он очень хороший игрок на поле, так и вне поля. У него есть предложение остаться в клубе и войти в тренерский штаб Гвардиолы. Также у него есть предложение от Атлетико Минейро", — приводит слова директора Атлетико Минейро Родриго Каэтано O Tempo.

Вместе с "горожанами" Фернандиньо завоевал 11 трофеев, в том числе три чемпионства в АПЛ.

В нынешнем сезоне бразилец провел 19 поединков, в которых забил один гол и отдал два ассиста.