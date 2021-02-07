Англия

В сторону англичанина вылилась масса оскорбительных сообщений.

Защитник Манчестер Юнайтед Аксель Туанзебе в очередной раз подвергся расистским оскорблениям после вчерашней игры 23-го тура АПЛ против Эвертона (3:3). Об этом сообщает Daily Mail.

23-летний англичанин вышел на поле в самой концовке матча, когда "красные дьяволы" вели в счете. Однако именно он совершил фол на 95-й минуте встречи, после которого "ириски" забили и сравняли счет.

После этого инцидента в Instagram Туанзебе появилась масса расистских комментариев, и это второй раз, когда защитник подвергся оскорблениям такого типа за последние 10 дней.

Впервые такое произошло после того, как МЮ проиграл Шеффилд Юнайтед (1:2) в 20-м туре АПЛ в конце января. Тогда руководство "красных дьяволов" выпустило заявление, осудив действия болельщиков.