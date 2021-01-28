Англия

Футболист ошибся в моменте с одним из пропущенных голов команды.

Защитник Манчестер Юнайтед Аксель Туанзебе был всячески оскорблен фанатами после поражения от Шеффилд Юнайтед в АПЛ (1:2).

Как сообщает Sky Sports, пользователи Instagram писали неприличные выражения и оставляли символы под фото, которое игрок опубликовал несколько дней назад.

Отметим, что матч против Шеффилда стал для Туанзебе первым в старте "красных дьяволов" в текущем сезоне АПЛ.

В моменте второго гола, мяч залетел в ворота Давида Де Хеа от перекладины после рикошета от Туанзебе.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.