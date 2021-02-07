Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 23-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют Ливерпуль и Манчестер Сити.

В центральном поединке 23-го тура английской Премьер-лиги в гости к действующему чемпиону страны, Ливерпулю, пожалует Манчестер Сити.

Юрген Клопп, после неудачи в матчи против Брайтона (0:1), вернул в центр обороны Фабиньо, в паре с которым вновь сыграет Хендерсон, а в полузащите Милнер был заменен на Джонса. Тройка атакующих игроков Ливерпуля, как и полагается уровню поединка, подобрана в лучшем ее виде.

Хосеп Гвардиола предпочел с первых минут ответственной встречи использовать украинца Александра Зинченко в стартовом составе. Кроме того, по сравнению с игрой против Бернли (2:0), с первых минут атаку возглавит Рахим Стерлинг, а на левом фланге нападения сыграет Фил Фоден.

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Фабиньо, Хендерсон, Робертсон — Тиаго, Вейналдум, Джонс — Салах, Фирмино, Мане.

Запасные: Адриан, Кабак, Цимикас, Филлипс, Н. Уильямс, Милнер, Окслейд-Чемберлен, Шакири, Ориги.



Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Стоунз, Диаш, Зинченко — Б. Силва, Родри, Гюндоган — Марез, Стерлинг, Фоден.