Кипер "красных" провел не лучший поединок.
Алиссон, getty images
07 февраля 2021, 20:54
В рамках 23-го тура АПЛ Манчестер Сити в гостях не оставил шансов Ливерпулю (1:4).
Больше всех удивил, пожалуй, третий гол "горожан".
Кипер Ливерпуля Алиссон буквально подарил мяч Бернарду Силве, который перекинул бразильца, а Стерлингу оставалось не промазать по пустым.
Отметим, что украинец Александр Зинченко провел 90 минут и получил неплохую оценку
от WhoScored.
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