В рамках 23-го тура АПЛ Манчестер Сити в гостях не оставил шансов Ливерпулю (1:4).

Больше всех удивил, пожалуй, третий гол "горожан".

Кипер Ливерпуля Алиссон буквально подарил мяч Бернарду Силве, который перекинул бразильца, а Стерлингу оставалось не промазать по пустым.


Отметим, что украинец Александр Зинченко провел 90 минут и получил неплохую оценку от WhoScored.

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