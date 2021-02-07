Англия

Подопечные Томаса Тухеля добыли непростую победу.

Челси в рамках поединка 23-го тура чемпионата Англии отправился в гости к Шеффилд Юнайтед и добыл непростую победу.

Лондонцы открыли счет под занавес первой половины игры усилиями Маунта, но Рюдигер отобрал преимущество у своей команды, срезав мяч в ворота Менди. Однако Жоржиньо быстро восстановил преимущество в счете голом, который стал победным в матче.

Шеффилд Юнайтед — Челси 1:2

Голы: Рюдигер, 54 (в свои ворота) — Маунт, 43, Жоржиньо, 58

Шеффилд Юнайтед: Рэмсдейл — Богл, Башем, Иган, Брайан (Шарп, 68) — Лоу, Норвуд (Брюстер, 86), Ландстрем, Берк (Макголдрик, 62), Флек — Макберни.

Челси: Менди — Чилвелл (Алонсо, 62), Кристенсен, Рюдигер, Аспиликуэта, Джеймс — Жоржиньо, Ковачич, Маунт — Вернер (Канте, 75), Жиру (Хадсон-Одои, 62).

Предупреждения: Башем