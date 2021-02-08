Англия

Хосепу Гвардиоле не хватает забивного форварда на острие атак.

Согласно информации от журналиста издания The Athletic Давида Орнштайна, английский Манчестер Сити поставил на паузу переговоры с аргентинским нападающим Серхио Агуэро о продлении контракта до тех пор, пока не станет более очевидной ситуация с возможным подписанием бельгийского нападающего миланского Интера Ромелу Лукаку.

27-летний футболист "змей" рассматривается "горожанами" в качестве прямой замены опытному 32-летнему игроку, у которого действующее соглашение с клубом подходит к концу летом 2021 года.

Преградой для совершения сделки между клубами может стать трансферная стоимость Ромелу Лукаку, контракт которого завершится только летом 2024 года. Кроме того, неоднозначная ситуация с возможным уходом Лаутаро Мартинеса может заставить Интер пересмотреть свою оценку целесообразности подобных переговоров.

Портал Transfermarkt оценивает лидера итальянского клуба и национальной сборной Бельгии в 90 млн евро.

В текущем сезоне Лукаку в 27-и матчах за Интер оформил 20 забитых мячей и отдал три голевые передачи, в то время как Серхио Агуэро выпал из состава Манчестер Сити, приняв участие лишь в девяти встречах (260 минут), забив при этом два гола.