Подопечные Бьелсы отправили в ворота соперника два безответных мяча.
Радость игроков Лидса, getty images
08 февраля 2021, 23:53
Лидс в рамках 23-го тура чемпионата Англии принимал на своем поле Кристал Пэлас и добился победы со счетом 2:0.
"Павлины" очень быстро открыли счет усилиями Харрисона, а Бэмфорд забил последний гол в матче в начале второго тайма.
Лидс — Кристал Пэлас 2:0
Голы: Харрисон, 3, Бэмфорд, 52
Лидс: МеcлиеЭйлинг, Стрейк, Купер, Даллас, Филлипс (Шеклтон, 88), Клих, Алиоски, Харрисон, Рафинья, Бэмфорд.
Кристал Пэлас: Гуаита — Митчелл, Дэнн, Кэйхилл, Клайн — Ридевалд, Эзе, Миливоевич, ван Анхолт (Таунсенд, 46) — Матета (Батшуайи, 65), Айю (Бентеке, 76).
Предупреждения: Кэйхилл, Миливоевич