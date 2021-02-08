Англия

Подопечные Бьелсы отправили в ворота соперника два безответных мяча.

Лидс в рамках 23-го тура чемпионата Англии принимал на своем поле Кристал Пэлас и добился победы со счетом 2:0.

"Павлины" очень быстро открыли счет усилиями Харрисона, а Бэмфорд забил последний гол в матче в начале второго тайма.

Лидс — Кристал Пэлас 2:0

Голы: Харрисон, 3, Бэмфорд, 52

Лидс: МеcлиеЭйлинг, Стрейк, Купер, Даллас, Филлипс (Шеклтон, 88), Клих, Алиоски, Харрисон, Рафинья, Бэмфорд.

Кристал Пэлас: Гуаита — Митчелл, Дэнн, Кэйхилл, Клайн — Ридевалд, Эзе, Миливоевич, ван Анхолт (Таунсенд, 46) — Матета (Батшуайи, 65), Айю (Бентеке, 76).

Предупреждения: Кэйхилл, Миливоевич