Англия

Французский защитник Лейпцига выбирает между тремя топ-клубами Европы.

Манчестер Юнайтед больше не претендует на трансфер защитника Лейпцига Дайота Упамекано. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк в своем твиттере.

Также отмечается, что по-прежнему на 22-летнего француза претендуют три топ-клуба Европы, а именно Бавария, Ливерпуль и Челси.

В контракте игрока есть фиксированная сумма отступных, которая вступит в действие предстоящим летом. Она будет составлять 42 миллиона евро.

Упамекано выступает за "быков" с лета 2017 года. В нынешнем сезоне Дайот провел 26 поединков, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.