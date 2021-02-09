Французский защитник Лейпцига выбирает между тремя топ-клубами Европы.
Дайот Упамекано, Getty Images
09 февраля 2021, 17:15
Манчестер Юнайтед больше не претендует на трансфер защитника Лейпцига Дайота Упамекано. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк в своем твиттере.
Также отмечается, что по-прежнему на 22-летнего француза претендуют три топ-клуба Европы, а именно Бавария, Ливерпуль и Челси.
В контракте игрока есть фиксированная сумма отступных, которая вступит в действие предстоящим летом. Она будет составлять 42 миллиона евро.
Упамекано выступает за "быков" с лета 2017 года. В нынешнем сезоне Дайот провел 26 поединков, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.