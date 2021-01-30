Германия

Мюнхенцы намерены успеть заполучить защитника РБ Лейпциг до закрытия трансферного окна.

Как сообщает немецкое издание Bild, спортивный директор мюнхенской Баварии Хасан Салихамиджич провел тайную встречу с представителями центрального защитника РБ Лейпциг Дайота Упамекано, которого трансферные слухи в последнее время сватали в стан чемпионов Германии.

Агенты французского футболиста, Саша Бриз и Фолькер Штрут, как сообщает источник, прибыли на клубную базу мюнхенского клуба на Зэбенерштрассе вечером в четверг вечером, после чего в течении трех часов вели диалог с представителем Баварии о возможном переходе их клиента.

Участники встречи не захотели комментировать данную информацию по запросу Bild, хотя ранее глава правления "Красной машины" Карл-Хайнц Румменигге заявлял следующее: "Упамекано останется в Лейпциге, как минимум, до конца сезона. Мы, конечно, будем следить за ситуацией вокруг него".

Напомним, что ни для кого не является секретом сумма отступных, которые пожелал получить РБ Лейпциг за своего футболиста — 43 млн евро.