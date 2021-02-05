Германия

Немецкий центрбек может усилить оборону "пенсионеров".

Центральній защитник Баварии Никлас Зюле в летнее трансферное окно может перебраться в английскую Премьер-лигу.

Как сообщает журналист Кристиан Фальк, вариант с подписанием 25-летнего немца рассматривает лондонский Челси.

При этом, по информации источника, в шорт-листе "пенсионеров" также находятся Дайот Упамекано из Лейпцига, а также одноклубник Зюле — Давид Алаба, у которого истекает контракт в конце текущего сезона.

В нынешней кампании Никлас Зюле провел 20 поединков в футболке мюнхенской Баварии, в которых сумел отметиться двумя забитыми мячами.

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