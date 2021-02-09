Англия

"Лисы" на данном этапе намерены продлить контракт с Тилемансом.

Атакующий полузащитник Интера Кристиан Эриксен в зимнее трансферное окно мог вернуться в английскую Премьер-лигу, подписав контракт с Лестером на правах арендного соглашения.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "лисы" намеревались арендовать 28-летнего датчанина, однако не сумели договориться с "нерадзурри" касательно финансовых условий сделки, что можно сказать и о Тоттенхэме.

Отмечается, что предстоящим летом Лестер планирует усилить свой состав центральным полузащитником, а сейчас главная цель клуба — продление действующего соглашения с хавбеком Юри Тилемансом.

В текущем сезоне бельгийский полузащитник провел за "лис" 30 поединков во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал три голевые передачи. Его нынешний контракт с Лестером рассчитан до июня 2023 года.