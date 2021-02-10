Англия

Украинский футболист провел на поле 54 минуты, за что получил от портала оценку 6,2.

Манчестер Юнайтед пробился в четвертьфинал Кубка Англии благодаря минимальной победе над Вест Хэмом в дополнительное время (1:0).

В данном матче участие принял украинец Андрей Ярмоленко, который вышел на поле с первых минут на позиции центрально нападающего и был заменен на 54-й минуте встречи.

Статистический портал Whoscored оценил игру украинского футболиста в 6,2 балла, что является одной из самых низких оценок среди всех игроков, принимавших участие в данном противостоянии. Хуже только у нападающего Вест Хэма Адемипо Одубеко (6,0) и форварда МЮ Эдинсона Кавани (6,0).

При этом, стоит отметить, Ярмоленко получил самую низкую оценку среди футболистов обеих команд, вышедших в стартовом составе.

В текущем сезоне Андрей Ярмоленко провел в футболке Вест Хэма 21 поединок во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться 3 голами и 4 результативными передачами.

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