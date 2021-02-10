Англия

Сообщается, что сделка между сторонами почти заключена.

Манчестер Сити выиграет гонку за 17-летним форвардом Флуминенсе Кайки, об этом сообщает Николо Скира в своем Twitter.

Отмечается, что сделка почти заключена. Бразильский клуб получит около 12 миллионов евро + бонусы, а также будет иметь процент с последующих трансферов футболиста.

Кайки продолжит выступать за Флуминенсе до 2022 года, а после подпишет с "горожанами" 5-летний контракт.

Ранее сообщалось, что донецкий Шахтер предложил за Кайки 5 млн евро за 70% прав на игрока. Данная сумма могла вырасти до 15 млн евро с учетом различных бонусов, однако бразильский клуб отклонил предложение, однако переговоры продолжились.

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