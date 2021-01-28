Украина

Бразильский клуб не устроила цена за игрока, предложенная "горняками".

Ранее на Football.ua появлялась информация, что Шахтер интересуется 17-летним форвардом Флуминенсе Кайки.

Сегодня же Globo Esporte сообщает, что Флуминенсе не принял предложение донецкого клуба по бразильскому нападающему, однако переговоры по игроку продолжаются.

Сообщается, что "горняки" предложили за Кайки 5 млн евро за 70% прав на игрока. Данная сумма могла вырасти до 15 млн евро с учетом различных бонусов.

Также отметим, что Флуминенсе предложил игроку продление контракта на 3 года.

Кайки является лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии U-17 в 2020 году.

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