Англия

"Вишни" определились с кандидатами на должность наставника первой команды.

Руководство Борнмута определилось с приоритетными кандидатурами на пост главного тренера, который в начале февраля покинул Джейсон Тиндалл из-за неудовлетворительных результатов команды в Чемпионшипе.

Как сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн, кандидатами, которые вскоре пройдут собеседование с помощью Zoom на эту должность, стали Патрик Виейра, Джон Терри, а также Давид Вагнер.

Напомним, что Виейра и Вагнер пребывают в статусе свободных агентов после того, как они были уволены в конце прошлого года из Ниццы и Шальке соответственно.

Что касается Терри, то на данный момент он занимает пост ассистента главного тренера Астон Виллы.

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