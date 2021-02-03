Англия

Англичанин покинул свою должность, проработав шесть месяцев.

Борнмут на своем официальном сайте сообщил об увольнении главного тренера Джейсона Тиндалла. Об этом сообщает пресс-служба "вишен".

Такое решение было принято руководством клуба после неудовлетворительных результатов команды в Чемпионшипе.

Тиндалл проработал с "вишнями" всего лишь шесть месяцев, после того как возглавил команду в августе прошлого года. До этого 43-летний англичанин работал ассистентом с 2012 года.

После 27 туров Борнмут набрал 42 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Чемпионшипа.

Напомним, что в зимнее трансферное окно клуб подписал бывшего капитана Арсенала Джека Уилшира.