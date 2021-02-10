Англия

Англичанин забил в этот турнире впервые за 3686 дней.

Манчестер Сити пробился в четвертьфинал Кубка Англии благодаря уверенной победе над Суонси со счетом 3:1.

Автором одного из голов в составе "горожан" в этом матче стал защитник Кайл Уокер, для которого это взятие ворот стало первым с января 2011 года в рамках Кубка Англии.

Английский защитник не забивал в этом турнире 3686 дней, а последний его гол пришелся еще на выступления за Астон Виллу в матче против Шеффилд Юнайтед.

Напомним, что Манчестер Сити стал первой командой из элитного дивизиона Англии, которая смогла выиграть 15 матчей подряд во всех турнирах.