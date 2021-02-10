Англия

"Горожанам" покорилась уникальная победная серия.

Обыграв Суонси в матче пятого раунда национального кубка, Манчестер Сити стал первой командой из элитного дивизиона Англии, которая смогла выиграть 15 матчей подряд во всех турнирах — сообщает ESPN.

Начиная с 19 декабря 2020 года, "горожане" одержали 10 побед в Премьер-лиге, 3 в Кубке Англии и 2 в Кубке лиги.

Продлить свою рекордную серию Манчестер Сити может в субботу, 13 февраля, в поединке чемпионата Англии против Тоттенхэма, хотя это будет нелегко.

Следующие три матча будут для "горожан" не менее сложными: Эвертон и Арсенал в АПЛ и Боруссия М в Лиге чемпионов.

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