Англия

"Ириски" пробились в четвертьфинал Кубка Англии.

Эвертон с трудом прошел в четвертьфинал Кубка Англии, выйдя победителем из голевой перестрелки с лондонским Тоттенхэмом (5:4).

Победный гол в данном противостоянии подопечные Карло Анчелотти сумели забить уже в компенсированное время, когда Гильфи Сигурдссон отдал мастерскую передачу на Бернарда, а бразилец безошибочно расстрелял ворота Уго Льориса на 97-й минуте.

Вашему вниманию видео победного гола Эвертона в матче с Тоттенхэмом:

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