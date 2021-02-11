Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Кубка Англии.
Вулверхэмптон — Саутгемптон, getty Images
11 февраля 2021, 23:24
В поединке 1/8 финала Кубка Англии в очном противостоянии сошлись два клуба английской Премьер-лиги — Вулверхэмптон и Саутгемптон.
Благодаря двум безответным мячам Ингза и Армстронга в следующий раунд турнира пробились "святые".
Смотрите видео голов и обзор матча Вулверхэмптон — Саутгемптон:
Вулверхэмптон — Саутгемптон 0:2
Голы: Ингз, 50, Армстронг, 89
Вулверхэмптон: Радди, Хувер, Кастро (Аит-Нури, 46), Килмен, Саисс, Моутинью, Дендонкер, Гиббс-Уайт (Траоре, 63), Рубен Невеш, Витинья (Нету, 69), Фабиу Силва (Виллиан Жозе, 64).
Саутгемптон: Форстер, Салису, Беднарек, Бертран, Уокер-Питерс, Армстронг, Уорд-Проуз, Ромеу, Дженепо (Телла, 87), Редмонд, Ингз (Адамс, 83).
Предупреждения: Гиббс-Уайт, Траоре — Уолкер-Петерс, Ромеу.