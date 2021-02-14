Англия

Football.ua представляет вашему вниманию анонс матча 24-го тура чемпионата Англии.

Европейские чемпионаты продолжаются, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в матче 24-го тура Премьер-лиги Вест Бромвич примет на своем поле Манчестер Юнайтед.

Вест Бромвич — Манчестер Юнайтед

Воскресенье, 14 февраля, 16:00. Хоторнс, Вест Бромвич. Главный арбитр — Крейг Поусон. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Сэму Аллардайсу, который в декабре был призван спасать Вест Бромвич из плачевного положения в турнирной таблице, пока не удается справиться со своей непростой задачей. Сомневаться в квалифицированности Биг Сэма не стоит, но именно "материал", с которым ему приходится работать, мягко говоря, не подходит под нынешние реалии английской Премьер-лиги. Итог: предпоследняя позиция, а до выхода из зоны вылета целых 11 очков перед 24-м туром.

Качество подбора футболистов "дроздов" действительно уступает сегодня практически всем командам английского первенства, что непосредственно отражается на их результатах. В последних пяти матчах Вест Бромвич потерпел четыре поражения (Вест Хэм, Ман Сити, Шеффилд Юнайтед, Тоттенхэм) и добыл одну ничью, которая пришлась на матч против прямого конкурента в борьбе за выживание — Фулхэма.

Манчестер Юнайтед, в свою очередь, удалось благодаря ряду положительных результатов вернуться в зону Лиги чемпионов и начать претендовать на первую строчку в турнирной таблице. Некоторое время "красным дьяволам" удавалось даже лидировать, однако это лидерство оказалось весьма непродолжительным.

Сенсационное поражение от Шеффилд Юнайтед, ничья с лондонским Арсеналом, а также упущенная победа в поединке с Эвертоном, когда "ириски" совершили героический камбэк и буквально вырвали в свою копилку один пункт в компенсированное время, позволили Манчестер Сити оторваться от МЮ в таблице. Конечно, пять очков отставания перед стартом тура — не критично для манкунианцев, но нельзя забывать, что у "горожан" еще есть один матч в запасе. Терять очки с Вест Бромвичем команде Солскьяера нельзя, да и мало кто ожидает подобного исхода, но мы все также помним о той неожиданной осечке с Шеффилд Юнайтед.

По версии букмекеров, безоговорочным фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Оле-Гуннара Солскьяера. Так, на победу Манчестер Юнайтед предлагается коэффициент 1,30, тогда как потенциальный успех Вест Бромвича оценивается показателем 11,0. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 5,60.

Не сыграют: ... — Джонс, Погба.

Под вопросом: Диангана — Байи.