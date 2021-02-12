Англия

Наставник Манчестер Сити получил награду по итогам сентября 2020 года.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером января в английской Премьер-лиге-2020/21. Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.

Испанский специалист получил данную награду после того, как его команда добыла шесть побед подряд в шести турах высшего дивизиона Англии и уверено расположилась на первой строчке в турнирной таблице.

В прошлом месяце "горожане" обыграли Челси (3:1), Брайтон (1:0), Кристал Пэлас (4:0), Астон Виллу (2:0), Вест Бромвич (5:0), а также Шеффилд Юнайтед (1:0).

🤩 𝐒𝐈𝐗 matches, 𝐒𝐈𝐗 wins 🤩@ManCity boss Pep Guardiola is your @BarclaysFooty Manager of the Month for January#PLAwards pic.twitter.com/KjFVkFr1BK — Premier League (@premierleague) February 12, 2021

Стоит отметить, что для Хосепа Гвардиолы награда в качестве лучшего тренера месяца в АПЛ стала восьмой в карьере.

Напомним, что лучшим футболистом сентября также стал представитель Манчестер Сити: центральный полузащитник Илкай Гюндоган впервые в своей карьере получил данную награду.

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