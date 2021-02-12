Наставник Манчестер Сити получил награду по итогам сентября 2020 года.
Хосеп Гвардиола, premierleague.com
12 февраля 2021, 14:32
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером января в английской Премьер-лиге-2020/21. Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.
Испанский специалист получил данную награду после того, как его команда добыла шесть побед подряд в шести турах высшего дивизиона Англии и уверено расположилась на первой строчке в турнирной таблице.
В прошлом месяце "горожане" обыграли Челси (3:1), Брайтон (1:0), Кристал Пэлас (4:0), Астон Виллу (2:0), Вест Бромвич (5:0), а также Шеффилд Юнайтед (1:0).
Стоит отметить, что для Хосепа Гвардиолы награда в качестве лучшего тренера месяца в АПЛ стала восьмой в карьере.
Напомним, что лучшим футболистом сентября также стал представитель Манчестер Сити: центральный полузащитник Илкай Гюндоган впервые в своей карьере получил данную награду.
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