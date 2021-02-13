Англия

Алекс Брюс высказался по поводу травли в интернете.

Сын главного тренера английского Ньюкасла Стива Брюса, Алекс, накануне присоединился к вечерней беседе TalkSPORT, рассказав о наиболее неадекватных случаев критики со стороны фанатов "сорок" в адрес его отца с помощью сообщений в социальных сетях.

Непосредственно сам Брюс-старший не имеет аккаунтов в социальных сетях, поэтому именно посредством гневных выпадов в адрес его сына особо ярые поклонники стараются донести свой посыл. Ситуация в этом плане резко усугубилась после того, как наставник Ньюкасла призвал "удалять идиотов, которые пишут оскорбления" из социальных сетей.

"Все мы знаем, что в течение последних нескольких недель люди становились жертвами насилия в Интернете, — начал свой ответ Брюс-младший, — Мы однажды обсуждали эту проблему за семейным столом, я сказал отцу: "Уровень жестокого обращения, который ты получаешь в сети через меня или мою сестру зашкаливает, а некоторые вещи, которые говорят о тебе, просто отвратительны".

Я не из тех, кто выступает и проповедует какие-то идеи или вечно ноет о чем-то. Как семья, мы просто смирились с этим, но это происходит уже много лет, потому что он всегда на виду у публики. Иначе и быть не может, ведь он — менеджер. Я знаю, что, если его команда проиграет в субботу, то он подвергнется насилию от людей из сети. Сейчас — это норма, но это в корне неправильно.

Из того, что я недавно видел, больше всего мне запомнилось: "Твой отец засранец, надеюсь, он сдохнет от COVID". Эта фраза является настолько плохой, насколько выглядит на первый взгляд. Представьте, но он регулярно подвергается подобному обращению.

Эти случаи далеко не редки. Впрочем, мне иногда приходится смеяться над некоторыми вещами, которые я вижу, а почему нет? Не все из комментаторов шибко выделяются интеллектом. Моему папе все равно — он просто отбрасывает это. К сожалению, люди к этому просто привыкают.

Я уверен, что люди находятся и в более худших ситуациях, чем я. Мы все видим историю с Акселем Туанзебе — молодой парень, совершил ошибку в футбольном матче и тут же подвергся расовому насилию. Идиотам так легко сидеть за компьютером и оскорблять кого-то — это неправильно. Как мы можем контролировать подобные вещи? Как остановить идиотов? Я не знаю, как администрация соц-сетей может это сделать, но сидеть сложа руки тоже нельзя", — подытожил Алекс Брюс.

Следующий поединок с участием Ньюкасла — гостевая игра "сорок" против лондонского Челси, которая состоится в понедельник, 15 февраля, начало в 22:00 по киевскому времени.