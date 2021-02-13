Англия

Наставник "сорок" прокомментировал волну оскорблений в интернете.

Главный тренер Ньюкасла Стив Брюс высказался об угрозах, которые он получал в социальных сетях.

"Социальные сети — это действительно мощное оружие для всех, кого это касается. Я получал оскорбления — угрозы смертью и подобные вещи.

То, что судья вынужден отойти от дел, потому что он сделал ошибку, и люди угрожают отнять у него жизнь — непристойно и нелепо. Подобные вещи нужно пресекать и лучше справляться с этим. Эту ситуацию нужно остановить", — цитирует Брюса Sky Sports.

Ранее главный тренер Арсенала Микель Артета прокомментировал волну оскорблений в интернете в адрес судей, футболистов и тренеров в АПЛ.

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