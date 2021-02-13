Англия

Форвард "красных" планирует вложить деньги в клуб четвертого дивизиона Франции.

Нападающий Ливерпуля Садио Мане ведет переговоры об инвестициях в клуб четвертого дивизиона Франции Бурж Фут.

По информации Get French Football News, сенегалец хочет вложить деньги в развитие клуба, а президент Бурж Фут Шейх Силла уже встретился с близким другом форварда "красных".

Сообщается, что инвестиции пойдут на развитие молодежных учреждений и создание женской команды.

Бурж Фут основан в 1983 году. В сезоне-2019/2020 клуб впервые выступил в четвертом дивизионе Франции.

Ранее сообщалось, что Мане вошел в десятку лучших бомбардиров в истории Ливерпуля.

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