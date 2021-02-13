Англия

Именно шотландский специалист с его Лестером нанесли мерсисайдцам третье поражение кряду.

Ливерпуль потерпел гостевое поражение от Лестера в рамках 24-го тура английской Премьер-лиги, которое стало для мерсисайдцев третьим подряд в рамках первенства страны.

До неудачи с "лисами" подопечные Юргена Клоппа уступили Брайтону и Манчестер Сити.

В последний раз "красные" демонстрировали такую неудачную серию из трех матчей в чемпионате Англии еще в ноябре 2014 года.

Что еще более интересно, тогда главным тренером Ливерпуля являлся Брендан Роджерс, который ныне возглавляет Лестер.

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