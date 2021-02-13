Англия

Бразильский голкипер решил помочь дебютанту Озану Кабаку, но в итоге помог Варди забить гол в пустые.

Ливерпуль потерпел гостевое поражение от Лестера в рамках 24-го тура английской Премьер-лиги, одной из причин которого стала ошибка голкипера "красных" Алиссона на выходе.

После того, как подопечные Брендона Роджерса сравняли счет на 79-й минуте, спустя непродолжительный период времени "лисы" сумели окончательно перевернуть ход встречи и заставить соперника отыгрываться (чего в итоге не произошло).

При очередном забросе со стороны игроков Лестера Алиссон принял решение сыграть на выходе, несмотря на присутствие в той зоне дебютанта Ливерпуля Озана Кабака. Бразилец промахнулся и не сумел выбить мяч, чем воспользовался Джейми Варди и отправил мяч в пустые ворота.

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