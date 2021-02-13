Англия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Ливерпуль в рамках поединка 24-го тура чемпионата Англии отправился в гости к Лестеру и потерпел поражение со счетом 1:3.

Подопечные Юргена Клоппа забили в середине второй половины игры, но затем "лисицы" выдали ударный отрезок, когда в кратчайшие сроки отметились тремя голами.

Обзор матча:

Лестер - Ливерпуль 3:1

Голы: Мэддисон, 79, Варди, 81, Барнс, 85 — Салах, 67.

Лестер: Шмейхель — Амарти, Эванс, Сёюнджю — Перейра, Тилеманс (Чоудхери, 87), Ндиди, Олбрайтон (Перес, 74, Менди, 90) — Мэддисон, Барнс — Варди.

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнолд, Кабак, Хендерсон, Робертсон – Милнер (Тьяго, 17), Вейналдум (Шакири, 87), Джонс (Окслейд-Чемберлен, 75) — Салах, Фирмино, Мане.

Предупреждения: Джонс, 23, Эванс, 43 – Кабак, 73.