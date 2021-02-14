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Мэйсон Гринвуд, фото getty images
14 февраля 2021, 15:26
Манчестер Юнайтед в рамках поединка 24-го тура чемпионата Англии отправился в гости к Вест Бромвичу.
Оле-Гуннар Солскьяер доверил место в стартовом составе Мартиалю, оставив в запасе Гринвуда.
Вест Бромвич: Джонстон — Пелтье, Аджайи, Бартли, Туансенд — Снодграсс, Мэйтленд-Найлз, Йокушлу, Галлахер, Матеус Перейра — Диань
Запасные: Робинсон, Фурлонг, Ливермор, Савьерс, Филлипс, Робсон-Кану, Грант, Баттон, О`Ши
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу — Мактоминей, Фред — Рашфорд, Бруну Фернандеш, Мартиаль — Кавани
Запасные: Джеймс, Уильямс, Гринвуд, Байи, Туанзебе, ван де Беек, Матич, Теллес, Хендерсон
Начало матча запланировано на 16:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.